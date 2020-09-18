كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية

2020/09/18 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت شركة كي كارد، اليوم الجمعة، هروب مديرها العام، مشيرة الى ان توجده بالمطار من اجل سفرياته المنتظمة والمستمرة، داعية الى حماية رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد والاعتقالات التعسفية.

وقالت الشركة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ننفى هروب المدير العام بهاء عبد الحسين بل ياتي تواجدة في المطار من أجل السفر حيث يرتبط ببرنامج سفر منظم كل نهاية اسبوع يعد جزء من برنامجة الحياتي والعملي”.

وتابعت، أن “الفترة الماضية شهدت تطور كبير باليات عمل الشركة العالمية للبطاقة الذكية وتعددت المنتجات التي قدمتها لجمهور المستفيدين مما اثار حفيظة الشركات المنافسة”.

واكدت أن “امر الاعتقال بات يضر بسمعة الاقتصاد العراقي ويمنع رجال الأعمال والاستثمارات الدولية من الحضور الى العراق لاسيما وان اسباب الاعتقال مجهولة ولم ترد اي مذكرة اعتقال من القضاء، لذا ندعو الجهات المسؤولة ان تحمي رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد والاعتقالات التعسفية”.

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