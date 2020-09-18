الليرة التركية تلامس قاعا جديدا مقابل الدولار

2020/09/18 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ويتركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات يوم الخميس المقبل.

ولامست العملة التركية مستوى متدنيا عند 7.5660 ليرة للدولار، متراجعة من إغلاق أمس الخميس عند 7.5595 ليرة.

وهبطت قيمة الليرة بما يزيد عن 21% مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

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