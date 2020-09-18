النقل: إنجاز تأهيل آليات السكك الاختصاصية استعداداً للزيارة الأربعينية

2020/09/18 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، إنجاز تأهيل آليات السكك الاختصاصية استعداداً للزيارة الأربعينية.

وقال مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة للوزارة باشرت بحملة موسعة لإنجاز تأهيل وصيانة (5) مكائن لآليات السكة التخصصية، (3) منها لتحكيم الخطوط وجامعتان اثنتان للحجر لرفع كفاءة الخط ورفع أوامر الحذر للسكة من محطة قطار المحمودية إلى محطة قطار المسيب وصولا إلى محطة كربلاء المقدسة استعداداً لتفويج الزائرين من جميع المحطات الرئيسية إلى محطة كربلاء المقدسة".

وأضاف، أنه "استنادا إلى توصيات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، بضرورة تصاعد وتيرة الأعمال لصيانة وتأهيل وسائل النقل العام استعداداً للزيارة المليونية، نفذت كوادرنا الهندسية والفنية حملة موسعة لتأهيل مكائن آليات السكة التخصصية لرفع كفاءة الخطوط لتأمين سرعة القطارات الصاعدة والنازلة وتوفير الراحة والأمان للزوار الكرام، من خلال قطاع السكك الحيوي والاستراتيجي".

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