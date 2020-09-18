الطائرات التركية تقصف 3 مناطق في اقليم كوردستان العراق

2020/09/18 | 16:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قصفت الطائرات الحربية التركية، 3 مناطق في محافظات دهوك واربيل والسليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وذكر مصدر امني، اليوم (18 ايلول 2020)، ان "الطائرات الحربية التركية قصفت قرية (كيسته) ضمن حدود ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، وقد تسبب القصف في خسائر مادية واندلاع النيران في المنطقة.

واضاف، ان "الطائرات التركية قصفت ايضا منطقة (خواكورك وقرية بيركم) ضمن حدود ناحية برادوست في محافظة اربيل ، من دون وقوع خسائر بشرية".

وتابع، ان "الطيران التركي قصف ليلة امس ايضا، قرى (زيوكه و سوركله) التابعة لقضاء بشدر".

جدير بالذكر ان الطيران والمدفعية التركية تقوم بصورة مستمرة بقصف المناطق الحدودية في اقليم كوردستان بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ا.ح

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