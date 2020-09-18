القيادات الأمنية تدفع بقوة عسكرية 'كبيرة' إلى كركوك (صور)

2020/09/18 | 16:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت فرقة العباس القتالية، الجمعة، ارسال قوات الى قصبة البشير جنوبي محافظة كركوك، لتعزيز الأمن فيها بعد حدوث عدد من الخروقات في أطراف القصبة، فضلا عن وجود تهديدات أمنية متزايدة من قبل مجاميع مسلحة.

وقال اعلام الفرقة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020)، ان "فرقة العباس القتالية (لـ26) أرسلت قوات من الدرع والمدفعية والصواريخ فضلا عن التكتيك وبقية القوات الى قصبة البشير جنوب محافظة كركوك لتعزيز الأمن فيها نتيجة حدوث تعرضات أمنية في محيط القصبة".

وأضاف البيان، إنه "بعد حدوث عدد من الخروقات الأمنية في أطراف القصبة واستجابة لأهلنا الأحبة في قصبة البشير وبعد استكمال الموافقات اللازمة تم التوجيه بإرسال تلك القوة لسد اي ثغرات أمنية وتعزيز وتأمين محيط القاطع".

وكان تنظيم داعش، تبنى أمس الخميس، عملية استهداف حاجز أمني على طريق كركوك – أربيل، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح 8 آخرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحشد الشعبي مقتل ثلاثة من عناصره، إثر هجوم للتنظيم جنوب غربي كركوك.

فيما كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبدالخالق مدحت العزاوي، عن استعراض أقامه داعش في أطراف محافظة صلاح الدين الحدودية مع ديالى، مطالبا بمعالجة وإنهاء معاقل التنظيم في المناطق "الضائعة امنيا".

إلى ذلك، دعت عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، هوازن الشمري، إلى السيطرة على مناطق المثلث الفاصل بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والذي أطلقت عليه تسمية "مثلث الموت" فيما أكدت تضرر أمن المحافظات الثلاث.

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