مرة أخرى في الجيش العراقي تظهر دبابات “تي-62”

2020/09/18 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- يخطط الجيش العراقي لإعادة الدبابات السوفيتية المتوسطة “تي-62”.يتضح هذا من خلال ظهور مثل هذه المركبات القتالية في مصنع إصلاح في منطقة التاجي.وفقًا للخبراء، نظرًا للقيود المالية، قللت وزارة الدفاع في هذه الدولة بشكل كبير من القدرة على الحصول على معدات جديدة، لذلك يضطر الجيش إلى استخدام الاحتياطات الداخلية على شكل عينات مخزنة […]

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