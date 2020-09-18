2020/09/18 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدرت الادارة المحلية في محافظة خوزستان الايرانية، الجمعة، توضيحا حول محاولة عدد من المواطنيين الايرانيين الدخول الى العراق للمشاركة بمراسيم زيارة الاربعين.وقال محافظ خوزستان في بيان، إن “مجموعة من المواطنين العرب يبلغ عددهم نحو 250 شخصاً من عبادان والمحمرة، توجهوا إلى حدود الشلامجة للدخول الى العراق بقصد المشاركة في الزيارة الأربعينية”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح ايراني حول احداث منفذ الشلامجة المركز الخبري الوطني.

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