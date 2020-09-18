تركيا تدعو الكاظمي لزيارتها … وتقصف شمال العراق

2020/09/18 | 17:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في استمرار لانتهاكاتها في العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين في البلاد، واستدعاء سفيرها في بغداد أكثر من مرة، تواصل أنقرة قصفها لمناطق عراقية.فقد أفادت مصادر كردية فجر الجمعة بخرق الطائرات التركية مجددا الأجواء العراقية وقصف قرية كردية حدودية.بعد أن أعلن السفير التركي في العراق، فاتح يلدز أن بلاده وجهت […]

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