بالوثيقة.. جدول الرحلات الجوية ليوم غد السبت

2020/09/18 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم السبت المصادف 19-9-2020.

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