إليسا تهنئ المطربة هبة طوجي على زواجها من الموسيقار إبراهيم معلوف

2020/09/18 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي ، بعقد قرانها ، ظهر اليوم ، فى فرنسا ، من المؤلف والموزع الموسيقي المعروف عالميًا إبراهيم.بعدما أجلت طوجي ، إعلان خطوبتها التى تمت في أغسطس الماضي، ومنعتهما الأحداث التي وقعت في لبنان في إعلان الخبر والاحتفال بها.وحرصت النجمة اللبنانية إليسا، على تهنئة العروسين بالزواج، […]

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