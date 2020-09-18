تسجيل 4305 اصابات جديدة بكورونا وشفاء 4205 في العراق

2020/09/18 | 17:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 4305 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.الوزارة في بيان موقفها الوبائي اوضحت، ان حالات الشفاء التام بلغت 4205، فيما بلغت اعداد الوفيات 76 حالة في المحافظات العراقية كافة. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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