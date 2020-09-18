واشنطن تحظر رسميا “تيك توك” و”وي تشات”.. وتحدد الموعد

2020/09/18 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها ستحظر المعاملات التجارية الأميركية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين “وي تشات” و”تيك توك” ابتداء من يوم الأحد.وبموجب الحظر الأميركي، سيتعين على متجرين رئيسيين لتطبيقات الهاتف المحمول تديرهما أبل وغوغل، إزالة التطبيقات، كما يمنع أيضا على الشركات الأميركية تقديم خدمات من خلال” ويتشات”، كتحويل الأموال داخل الولايات المتحدة، […]

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