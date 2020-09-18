“احصائية مبشرة” لحالات الشفاء من كورونا في الرصافة خلال 24 ساعة… تقترب من 33 الفاً

2020/09/18 | 17:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 425 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 151 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 425 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 151 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 23 حالة•

•قطاع المدائن 15 حالة

قطاع بلديات الاول 8 حالات •

قطاع البلديات الثاني 34 حالة •

قطاع الاستقلال 53 حالة•

قطاع الرصافة 18 حالة•

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 274

•مدينة الصدر 109 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10,

327 , الشعب 14 حالة محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •

,744 .



734 , شارع الكهرياء , 732 البلديات 14 حالة محلة 738, 727, 738, •

, 751 المشتل 2 حالتين محلة 721•

,756,715 , 765 العبيدي 5 حالات محلة 762 , قرب مدرسة سلسبيل •

, 508 , 506 , 504 , 502 شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 503, •

الامين 14 حالة محلة 783, 747, 773, 735 , 767 , 739 , 725 , 741•

, 704 الغدير حالتين محلة 706•

باب الشيخ حالة واحدة•

, 955, 962 , 950 الزعفرانية 10 حالات محلة 960, 954•

محلة 422 الحرية حالة واحدة •

905 , 919 , 901 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 925, •

الطوبجي حالتين محلة 408, 420•

سبع ابكار حالتين محلة , 302 , 334

الاعظمية حالتين محلة, 310•

محافظة اليصرة حالة واحدة , شط العرب •

سبع البور حالة واحدة •

بغداد الجديدة 3 حالات محلة 709, 921, •

• زيونة حالة واحدة محلة 718

الطالبية حالتين محلة , 266 , •

الصويرة حالة واحدة شارع المطار•

الشعلة حالة واحدة •

الصليخ 3 حالات محلة , 334 , 326.

البياع 3 حالات محلة , 879 , 835 , 802,

الغزالية حالة واحدة .

النعيرية حالتين .



709 .

الحسينية4 حالات محلة , 211 , 223 ,

الحرية حالة واحدة محلة 420 .

الخضراء حالة واحدة محلة 641 .

حي القاهرة 3 حالات محلة , 311 , 310 .

حي الاعلام حالتين 839 .



و بارك السعدون 4 حالات محلة 103 , 101 ,

ابو دتشير حالة واحدة محلة 856 .



وحي الجهاد حالة واحدة محلة 891 .

الشرطة الرابعة حالة واحدة محلة 875 .



و المنصور حالة واحدة 608 .

العرصات حالة واحدة .



النهروان حالتين / الزراعي

حي الزهراء 6 حالات محلة , 779 , 759 , 757

الثعالبة حالتين محلة 336 .



و جسر ديالى حالتين محلة 728

المامون حالتين محلة 614 و حي الجامعة حالة واحدة

المحمودية حالة واحدة .



والصالحية حالة واحدة عمارة 55

الدورة 8 حالات محلة , 808 .



800, 840 , 838

المدائن 8 حالات / سلمان باك, كرغولية , الوحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 38455 توفي منهم 1223 للاسف فيما اكتسب الشفاء 32725 ومتبقي قيد العلاج 4507”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 454 حالة

الوفيات: 5 حالة

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