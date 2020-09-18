’ساحة الترحيب’.. مشروع جديد في الموانئ يستقبل 8 آلاف شاحنة

2020/09/18 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن مشروع توسعي لانجاز "ساحة الترحيب" لاستقبال وإيواء الشاحنات بسعة 8 آلاف شاحنة في ميناءي أم قصر الجنوبي والشمالي. وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 أيلول 2020)، إنه "بتوجيه وزير النقل ناصر حسين الشبلي وبعد زيارة الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عباس عمران، ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي تمت متابعة معوقات عمل الموانئ الذي تتسبب به تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات، و تم العمل على حل الاشكاليات عبر تقليل اكتظاظ الشاحنات وسرعة انجاز المعاملات لتقديم الخدمات وارضاء الزبون".

وأوضح الفرطوسي، أن "المشروع التوسعي الذي يقضي بانجاز ساحة الترحيب بمساحة تقدر بـ 1،5 مليون متر مربع سيسهم بتوسع عمل الموانئ وتقليل الاكتظاظ داخل الميناء".

ودعت الوزارة "الجهات الساندة (الكمارك والمنافذ الحدودية) الى الاسراع بانجاز اجراءات التخليص الكمركي وتخريج البضاعة من الميناء".

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