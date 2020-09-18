ما يطلبه المجتمع

2020/09/18 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألم يحن الوقت بعد لنقتنع بأن كل شخص مسؤول عن اختياراته وأفعاله وتوجهاته، وبأن ليس من حقنا محاسبة الآخر أو فرض سلوك أو اختيار معين عليه؟ ألم يحن الوقت لكي نعامل بعضنا البعض كراشدين مسؤولين...بدل أن يضطر أغلبنا للتخفي خلف أقنعة تفرضها "دفاتر تحملات" مجتمعية؟

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