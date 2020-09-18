العراق يفقد فنانا رائدا ومسرحيا بارعا (صورة)

2020/09/18 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، رحيل الفنان الرائد، والمسرحي الرائع، طارق الربيعي، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020)، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان الرائد طارق الربيعي، والذي وافته المنية هذا اليوم عن عمر يناهز الـ83 عاما سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه، انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف البيان، ان "الراحل يعد من الفنانين المسرحيين البارعين في مسرح العرائس والدمى وقدم برامجا تلفزيونية منها البرنامج الشهير حينها قره قوز وشارك في أعمال تلفزيونية منها تمثيلية ست كراسي وتمثيلية مجنون ليلى في الريف".

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