2020/09/18 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يشرف على إنتخابات اللجنة الأولمبية بغداد – الزمان إستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.وجاء اللقاء لبحث إشراف القضاء العراقي الوطني على الانتخابات الأولمبية المقبلة.وقدم حمودي، لزيدان، شرحاً وافياً ومفصّلاً عن مجمل الخطوات السابقة التي أفضت لحلّ المكتب التنفيذي السابق نزولاً لقرار قضائي عراقي أصدرته […]

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