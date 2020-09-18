2020/09/18 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحص ما قبل الشحن لآلات البناء -عقيل جبر علي المحمداوي تستخدم منتجات الآلات الثقيلة في العديد من المواقع المختلفة ؛ في المجالات ، وإنشاء الموانئ والطرق ، والإنشاءات الصناعية ، وتطوير المعادن ، وإنشاء البنية التحتية يتم استخدام العديد من آلات البناء وفقًا لمتطلبات الموقع ويمكن استخدام العديد منها لتنفيذ وظائف مختلفة ، مما يضمن […]

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