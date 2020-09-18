2020/09/18 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهضوية في المواجهة الجديدة – جاسم مراد في الاول من تشرين الماضي ، ايقن الشباب بأن النظام الذي يتمسك بالطائفية كمخرج للوصول للسلطة والاستحواذ على مخارج ومداخل الدولة ، هو نظام فاشل بامتياز ، واثبتت السنوات الطويلة الماضية بأن هذا النظام الذي كان أحد مخرجات الاحتلال لم يعطي للعراق شيئاً ، ولم يحقق للشعب ماكان […]

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