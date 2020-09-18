دراسة: المضادات الحيوية ضد فيروس كورونا قد تؤدي إلى نوبات قلبية

2020/09/18 | 17:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف علماء أمريكيون ان المضاد الحيوي “أزيثروميسين”، الذي يستخدم ضد مضاعفات فيروس كورونا، قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “جاما نيت وورك أوبن” الأمريكية، فإنه تم إجراء الدراسة من قبل موظفين من جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بمعالجة بيانات أكثر من 400 مليون

موظفة طبية في مستشفى للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا في قاعدة مستشفى تفير السريري، روسيا 11 مايو/ أيار 2020.

واضافت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه لا ينبغي تناول المضاد الحيوي “أزيثروميسين” مع الأدوية، التي تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.



كما أشارت الدارسة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في حدوث تشوهات القلب، بما في ذلك الإغماء وزيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية.

وتشمل الأدوية المذكورة أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا والمواد الأفيونيةانتهى 25

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