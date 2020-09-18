 كمين يطيح بأحد ابرز خلايا تنظيم داعش بعملية امنية استباقية شمالي الرمادي 

2020/09/18 | 17:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة ، اعتقال احد ابرز خلايا تنظيم داعش الارهابي بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان ” قوزة من قيادة عمليات الانبار وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى نصبت كمين لاحد ابرز خلايا عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة البو طيبان شمالي مدينة الرمادي ،و تمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء خلايا التنظيم الاجرامي “.



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