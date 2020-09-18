طعم البيوت - منى شماخ

2020/09/18 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_شماخ جلست في صالة منزلها أمام شاشة التليفزيون تتنقل بين عشرات القنوات ..



مسرحية كوميدية تحفظ حوارها عن ظهر قلب ..مذيعة أنيقة تتحدث مع سيدتين على قدر من الثقافة والجمال عن وصفات لتفتيح البشرة...فيلما قديما شاهدته عشرات المرات ...



فيلما جديدا شعرت بالملل بعد 5 دقائق من التوقف عنده...



مسلسل تجري أحداثه في عالم مختلف ..



برنامج ديني لا تدري عن أي دين يتحدث!!أغلقت التليفزيون وأمسكت هاتفها المحمول : رسائل ......





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