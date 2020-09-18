2020/09/18 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضة أكتوبر، تعمل القوى المليشياوية بأقصى ما لديها من أجل حرمان الجماهير فرصة التغيير، وتستغل هذه الجهات مختلف الوسائل من أجل فرض هيمنتها على حركة المنتفضين وتحشيدهم لإحياء الانتفاضة من جديد.



اليوم وبعد غياب عن الساحة عادت هذه الغربان مرة أخرى إلى ساحات الاحتجاج، وهي تنصب خيمها هنا وهناك، محاولة دس السم بالعسل عن طريق مطالبات شكلية بمحاسبة قتلة المنت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى الثورة المضادة تتهيأ لأكتوبر - جلال الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى الثورة المضادة تتهيأ لأكتوبر - جلال الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).