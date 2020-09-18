أي رئيس أمريكي لا يحب أن يصالح اليهود والعرب؟ - مشعل يسار

2020/09/18 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار =============تكتسب عملية "المصالحة" الإسرائيلية مع الدول العربية في الشرق الأوسط ودول أخرى في العالم برعاية الولايات المتحدة زخماً على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.أي رئيس أمريكي لا يحب صنع السلام بين اليهود والعرب في حديقة البيت الأبيض؟ لقد فعل الرئيس كارتر ذلك بشكل رائع ذات مرة، ثم لم يتخلف الرؤساء كلينتون وبوش الابن وأوباما عن الركب.وها هو الرئيس ترامب، المحاصر من قبل الصحافة المع ......





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