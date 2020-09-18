“توصية أميركية” مثيرة للجدل بشأن فحص “كورونا”

2020/09/18 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت على السلطات الصحية توصيه وصفت بالمثيرة للجدل، بشأن الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على حساب قواعد العمل السارية.ونشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الوكالة الفيدرالية الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، في أغسطس على موقعها الإلكتروني توصية بعدم […]

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