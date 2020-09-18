شركة «كي» تنفي هروب مديرها وتؤكد: ارتباطه ببرنامج سفر دائم

2020/09/18 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد نفى بيان لشركة كي هروب مديرها بل ياتي تواجدة في المطار من أجل السفر حيث يرتبط بهاء عبد الحسين ببرنامج سفر منظم يعد جزء من برنامجة الحياتي والعملي.

وذكر البيان ان الفترة الماضية شهدت تطور كبير باليات عمل الشركة العالمية للبطاقة الذكية وتعددت المنتجات التي قدمتها لجمهور المستفيدين مما اثار حفيظة الشركات المنافسة.

واكد البيان امر الاعتقال بات يضر بسمعة الاقتصاد العراقي ويمنع رجال الأعمال والاستثمارات الدولية من الحضور الى العراق، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة ان تحمي رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد.

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