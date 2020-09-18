شركة «كي» تنفي هروب مديرها وتؤكد: ارتباطه ببرنامج سفر دائم

وذكر البيان ان الفترة الماضية شهدت تطور كبير باليات عمل الشركة العالمية للبطاقة الذكية وتعددت المنتجات التي قدمتها لجمهور المستفيدين مما اثار حفيظة الشركات المنافسة.
واكد البيان امر الاعتقال بات يضر بسمعة الاقتصاد العراقي ويمنع رجال الأعمال والاستثمارات الدولية من الحضور الى العراق، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة ان تحمي رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة «كي» تنفي هروب مديرها وتؤكد: ارتباطه ببرنامج سفر دائم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة «كي» تنفي هروب مديرها وتؤكد: ارتباطه ببرنامج سفر دائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).