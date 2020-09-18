مقترحات التعديلات الدستورية تتضمن تقليل عدد أعضاء البرلمان إلى قرابة النصف

2020/09/18 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية، علي الشكري اليوم الجمعة أن مقترحات التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تقليل عدد أعضاء مجلس النواب العراقي إلى النصف أو أقل بموجب مقترحين مقدمين للتعامل مع “انفجار عدد أعضاء البرلمان” حالياً.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشكري قوله: إن هيئة المستشارين […]

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