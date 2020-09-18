التجارة تعلن موعد توزيع السكر

2020/09/18 | 17:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة انها ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع مادة السكر بين المواطنين في بغداد والمحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينية..يتبع شارك إذا أردت

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