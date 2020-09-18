بالصور.. إحباط عملية سرقة للنفط عبر كسر الانبوب الناقل بين ميسان والبصرة

2020/09/18 | 17:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} احبطت القوات الامنية عملية تهريب للنفط عب كس انوب بين ميسان والبصرة.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم استكمالاً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والحفاظ على الثروات الوطنية وبعملية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦الفرقة التاسعة قيادة عمليات البصرة وقوة من الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة من احباط عملية سرقة للنفط عبر كسر الانبوت الناقل من حقل بازركان في ميسان الى الفاو".وبينت ان "العصابةكانت تنوي فتح ثقب بالانبوب في منطقة الغميح وادخال هوز بطول ١٥٠م مربوط بصهريج نوع فولفو لغرض تحميل النفط المسروق وحال دخول القوة الى المكان لاذت العصابة بالفرار بسيارة نيفارا مخلفة ورائها الصهريج والهوز المربوط به وتم الاستيلاء عليهما وتسليمهما للجهات المعنية".

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