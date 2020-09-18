2020/09/18 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أصدرت هيئة المنافذ الحدوديةبياناً بشأن الانباء التي ترددت مؤخراً حول محاولة إيرانيين الدخول إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ، إنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من إيران إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين.وأضافت أنها واذ تؤكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية ترد على أنباء محاولة دخول إيرانيين الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية ترد على أنباء محاولة دخول إيرانيين الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).