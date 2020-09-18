محمد صلاح في ورطة.. والشرطة البريطانية تتدخل

2020/09/18 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وقع نجم الكرة المصرية، محمد صلاح، في موقف صعب حين تعطّلت سيارته على الطريق السريع في مدينة ليفربول، ما أدى لتدخل الشرطة البريطانية وإنقاذ الموقف.في التفاصيل، تعرضت سيارة صلاح لتلف في الإطار، مما أوقفه في الطريق السريع “إم 6″، واضطره للاتصال بالدورية المرورية لمساعدته، التي تفاجأت برؤية هداف ليفربول الأول.وجاءت المعلومات في […]

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