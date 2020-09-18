2020/09/18 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، مدة الحجز الالكتروني للمراجعات التي يتم تقديمها عبر موقعها.

وبحسب بيان مقتضب للمديرية تلقت “تقدم” نسخة منه، فان “تقديم الطلبات عبر الموقع تكون مدتها ٧ ايام فقط، وستهمل عند تجاوزها المدة”.

التالي

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



جدول الرحلات الجوية ليوم غد السبت

منذ ساعة واحدة

كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية

منذ 3 ساعات

الصحة تسجل 4305 اصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ 8 ساعات

امانة بغداد تعلن عن حملة لازالة التجاوزات في مدينة الصدر

منذ 20 ساعة

الاعلام الرقمي ينتقد سماح تويتر بتكرار تغيير اسم المستخدم

منذ 20 ساعة

إحباط محاولة تهريب اموال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي

منذ 22 ساعة

التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الكرخ

منذ يوم واحد

الامانة تعلن المباشرة بصيانة تخسف في انبوب رئيسي شمال شرق بغداد

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4326 اصابة 84 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

نقيب الصحفيين ومحافظ بغداد يبحثان ملف توزيع الاراضي على الصحفيين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تحدد عدد ايام صلاحية الحجز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تحدد عدد ايام صلاحية الحجز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).