أبرز خبير أمراض معدية بأميركا “يراهن” على موعد لقاح كورونا

2020/09/18 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية، عن توقعاته فيما يتعلق بموعد إقرار لقاح كورونا.وقال فاوتشي، إنه يتوقع أن يتم إقرار سلامة ونجاعة لقاح “كوفيد-19” بحلول شهر نوفمبر القادم أو ديسمبر، مشيرا إلى أنه مستعد “للمراهنة على هذا التاريخ”.وأشار كبير خبراء الأمراض المعدية أمام لجنة في الكونغرس، […]

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