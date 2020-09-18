التجارة: الأسبوع المقبل توزيع مادة السكر بين المواطنين في بغداد والمحافظات

2020/09/18 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلاقيات منصات التواصل

تتجاوز المنصات الاجتماعية، لاسيما فيس بوك وتويتر، كونها نطاق تواصل على غرار النوادي والمقاهي والمنتديات، الى اعتبارها كنزاً معلوماتياً هائلا لمؤسسات المخابرات وخزانات التفكير التي تبحث عن المعلومات، فضلا عن تحولها الى سوق كبيرة للإعلان، وتبادل رؤوس الأموال المليارية.

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