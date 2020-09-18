رحمة الله عليك يا ريموندا!

2020/09/18 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الكثير من المتشددين في مصر، استياءهم وغضبهم الشديد، جراء الذين راحوا يطلبون الرحمة للفتاة "ريموندا عصام" طالبة الثانوي، والتي عرفها الموت بعد صراع مع مرض السرطان، فضجت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تقول: "إنها مسيحية كافرة لا يجوز الترحم عليها"

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