ادارة الزوراء تكمل ملف الرخصة الاسيوية

2020/09/18 | 17:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن نادي الزوراء، حصوله على الرخصة الاسيوية بعد تطبيقه معايير الترخيص المطلوبة.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في بيان ان “نادي الزوراء يحصل على الرخصة الآسيوية بعد تطبيقه معايير الترخيص المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي”.

وبالتالي اصبح نادي الزوراء اصبح جاهزاً للمشاركة في ملحق دوري ابطال اسيا الموسم المقبل.

ويعتبر نادي الزوراء اول نادي عراقي يكمل ملف التراخيص.



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