قرنسا تعلن توظيف دورها الدولي لدعم السيادة العراقيّة

2020/09/18 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المجتمع الدولي والإقليمي، موضحاً أن فرنسا ستوظّف دورها الدولي لدعم السيادة العراقيّة عبر نشاطات دبلوماسيّة تصبُّ في هذا الإطار.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة أن وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع نظيره الفرنسي جان إيف […]

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