2020/09/18 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يشكر العراق على مساعداته في مواجهة الفيضانات مصدر مصري لـ (الزمان): تفعيل لإتفاق مشروع خط أنابيب النفط العراقي القاهرة – مصطفى عمارة الخرطوم – الزمان كشف مصدر حكومي مسؤول لـ(الزمان) بطبعتها الدولية امس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليماته بتكثيف الاتصالات بين الوزراء المصريين ونظرائهم في كل من العراق والاردن لتفعيل […]

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