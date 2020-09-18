2020/09/18 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رولان غاروس: تخفيض عدد الجماهير إلى 5 آلاف مشجّع في اليوم بطولة فرنسا: إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف نيس بكورونا { نيس – ات ف ب: علم لدى مصادر متطابقة الخميس إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف نيس الفرنسي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وسيغيبون عن مواجهة باريس سان جرمان حامل اللقب الاحد في المرحلة الرابعة.وأكدت […]

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