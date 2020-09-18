إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بكفالة 40 ألف جنيه

2020/09/18 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجنى عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأى صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.وبحسب بيان نشرته النيابة العامة عبر […]

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