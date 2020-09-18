محافظة بغداد تصدر توضيحاً بشان تصريح لمحافظها يتعلق بتطوير مداخل العاصمة

2020/09/18 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تصريح لمحافظها خلال لقاء على احدى القنوات الفضائية حول تطوير مداخل العاصمة.

وقالت المحافظة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تناقلت بعض وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نسب الى محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن الحاجة لتخصيص ١٠٠٠ مليار لتطوير مداخل العاصمة”، مبينة ان “ما ورد في لقاء المحافظ مع احدى القنوات الفضائية عن مشروع تطوير مداخل بغداد وادراجه ضمن ميزانية المحافظة لعام ٢٠١٩، تم ايقاف العمل به مع تسنم المحافظ مهامه، كونها مبالغ عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية ولم يتم الشروع به“.

واضاف البيان، ان “المحافظ رأى ان يتم احالة هذا الملف الى مجلس النواب واللجان المعنية لطرحه الى الاستثمار بدلا من تحميل ميزانية الدولة اموالا طائلة، لتطوير مسافات تصل الى نحو ٣٠٠ كيلو موزعة على جميع مداخل العاصمة”.

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