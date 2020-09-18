الصدر يحذر سوف يتعرض العراق لخطر محدق

2020/09/18 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من من استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية في العراق، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يدخل العراق في “نفق مظلم” وفي “أتون العنف”.وقال الصدر في تغريدة بموقع تويتر: “لا أجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية […]

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