الغنوشي ومحنة الخروج من موقع القيادة - امال قرامي

2020/09/18 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي عن الحاجة المستمرّة إليه من جهة، والمطالبة بإحداث إصلاحات داخلية فرضها السياق الجديد من بينها فرض تنحّي الشيخ عن القيادة، وفسح المجال لبروز وجوه جديدة تتنافس من أجل قيادة المرحلة، من جهة أخرى.



وينمّ هذا المأزق الذي تواجهه الحركات التي تحوّل بعضها إلى أحزاب مارست الحكم في السنوات الأخيرة عن التعارض بين مرجعيات متنوعة بعضها موصول إلى التجارب السياسية في التاريخ الإسلامي بإرثها الاستبداديّ، و ......





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