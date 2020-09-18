تعرف على التغييرات الكبيرة في الجيش والأمن التي احدثها الكاظمي

2020/09/18 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- خلال الأشهر الماضية، عملت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بهدوء على إجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، في إطار خطة أشمل للإصلاح في البلاد.وذكر تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومقره العاصمة الأميركية، أن القيادات الجديدة ستساعد الكاظمي في أجندته التي تتفق مع ما أعلنه المرجع الشيعي، علي السيستاني.وكان السيستاني دعا […]

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