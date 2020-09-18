2020/09/18 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بقيام المتظاهرين في مدينة الناصرية بإعادة افتتاح جسر الزيتون.وقال الكاظمي في تغريدة بموقع تويتر إن إعادة افتتاح جسر الزيتون في الناصرية “خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر لأهلنا الطيبين وشبابنا الواعي وتثبت أن الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا.وتعهد الكاظمي لـ”ذوي الشهداء بمواصلة البحث عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشيد بخطوة لمتظاهري الناصرية ويتعهد بتقديم “الجناة” للعدالة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشيد بخطوة لمتظاهري الناصرية ويتعهد بتقديم “الجناة” للعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).