روسيا تمنح الضوء الأخضر لبيع عقارين لكورونا في الصيدليات

2020/09/18 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السمتقلة/- أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.ووفقا لصحيفة “موسكو تايمز”، كلا العقارين هما نوعان من أنواع فافيبيرافير المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي فيلم اليابانية.وأظهرت التجارب السريرية […]

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