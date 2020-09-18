الرئيسة الانتقالية لبوليفيا تنسحب من السباق الرئاسي

2020/09/18 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين أنييز انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنّ قرارها يهدف إلى توحيد أصوات الناخبين اليمينيين لمنع المرشّح اليساري لويس آرسي، المدعوم من الرئيس السابق إيفو موراليس، من الفوز.وقالت أنييز (53 عاماً) في خطاب عبر التلفزيون “اليوم، أضع جانباً ترشيحي لرئاسة بوليفيا، حرصاً على الديمقراطية”.[…]

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