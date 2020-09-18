بالفيديو.. طفل يناشد لما يحصل في مخيم بكركوك وتحرك حكومي سريع

2020/09/18 | 18:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ناشد طفل نازح الحكومة لانقاذه وعائلته من القتل والإغتصاب في مخيم "يحياوه" بمحافظة كركوك.





وفي تحرك حكومي سريع توجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق على رأس وفد إلى المخيم للتحقيق بمناشدة الطفل.

عمار المسعودي

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