هل تحتاج مداخل العاصمة لألف مليار؟.. المحافظ يوضح

2020/09/18 | 18:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح صادر من محافظة بغداد بخصوص تطوير مداخل العاصمة

تناقلت بعض وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نسب الى محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، عن " الحاجة لتخصيص ١٠٠٠ مليار لتطوير مداخل العاصمة"، وعليه نود ان نوضح الاتي:

ما ورد في لقاء المحافظ مع احدى القنوات الفضائية عن مشروع تطوير مداخل بغداد وادراجه ضمن ميزانية المحافظة لعام ٢٠١٩، تم ايقاف العمل به مع تسلم المحافظ مهامه، لكونها مبالغ عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية ولم يتم الشروع به،

وارتاى المحافظ باحالة هذا الملف الى مجلس النواب واللجان المعنية لطرحه الى الاستثمار بدلا من تحميل ميزانية الدولة اموالا طائلة، لتطوير مسافات تصل الى نحو ٣٠٠ كيلومتر موزعة على جميع مداخل العاصمة.

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