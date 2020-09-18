الداخلية: ننتظر قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن نقل الملف الأمني

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن المعدلات البيانية للجريمة المنظمة تشير إلى نزول الإحصائيات، فيما أشارت إلى أن الوزارة تتخذ ستيراتيجية لمنع الجريمة قبل حدوثها، مبينة أن نقل الملف الأمني يحتاج إلى تحضيرات وبناء قدرات، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعدلات البيانية للجريمة المنظمة تشير إلى نزول الإحصائيات" مبيناً أن "هذا النزول يعزوه بعض المراقبين إلى عاملين، الأول هو الحملات الأمنية، وحملات إلقاء القبض على المطلوبين وغيرها من الأعمال الأمنية الجنائية، والعامل الثاني هو إجراءات حظر التجوال وما رافقها من تقييد للحركة".

وأضاف، أن "الوزارة تبني استيراتيجية لمنع الجريمة قبل وقوعها، أي أننا لا نعول على مسك المجرمين فقط بعد حصول الجريمة، وإنما الانتقال إلى عمل مهم وهو توفير أمن مجتمعي"، مؤكداً أن "منع وقوع الجريمة من المواضيع التي تأخذ حيزا واهتماما من قبل قيادة وزارة الداخلية".

وفيما يخص نقل الملف الامني، أوضح المحنا، أن "هناك تفكيرا جديا بنقل الملف الأمني إلى مديريات الأمن، وإلى مديريات الشرطة، وهذا ما تحقق بالفترة الماضية، حيث تم تسليم الملف الأمني إلى بعض قيادات الشرطة في المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا".

وتابع "لا تزال هناك تحضيرات وتخطيط وبناء قدرات، فضلا عن انتظار القرارات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ذلك".

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